Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0414--Polizei warnt vor präparierten Hundeködern--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Sanders Hagen und Marßel Zeit: 8.7.20

Unbekannte legten in Burgdamm in Bremen-Nord präparierte Hundeköder aus. Anwohner und Hundehalter entdeckten am Mittwoch mehrere in Wurst gesteckte Nadeln. Die Polizei rät Tierhaltern zur erhöhten Vorsicht.

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei in die Straße Sanders Hagen gerufen, nachdem eine Passantin in einem Grünstreifen zwei mit Nadeln versehene Wurstköder entdeckte. Die Bremerin verständigte daraufhin die Polizei. Am Mittwochnachmittag wurden Einsatzkräfte erneut nach Burgdamm gerufen. Eine 42-jährige Hundehalterin hatte in der Straße Marßel Hundeköder gefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät den Hundehaltern speziell in Burgdamm zu erhöhter Vorsicht. Wer einem Hund erhebliche Schmerzen zufügt begeht eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Ein Hinweis noch an Finder: Sollten Giftköder oder mit Nägeln oder Nadeln gespickte Köder gefunden werden, am besten nichts anfassen und die Polizei rufen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell