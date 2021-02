Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrssicherheitsaktion gegen "Ablenkung im Straßenverkehr"

Bochum, Herne, Witten (ots)

Aufmerksamkeit kann man nicht teilen - vor allem nicht im Straßenverkehr!

Nach einer Kontrollaktion mit über 100 geahndeten Verstößen in der vergangenen Woche, führen wir heute (23. Februar) erneut eine große Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt "Ablenkung" auf den Bochumer, Herner und Wittener Straßen durch - zur Sicherheit im Straßenverkehr.

Wer physisch, psychisch oder emotional abgelenkt ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Verkehrsunfalls enorm. Untersuchungen haben ergeben, dass die Nutzung eines Smartphones 164-mal häufiger zu einem Unfall führt als Vergleichssituationen ohne Nutzung. Bereits beim Telefonieren ist das Gefahrenpotential der Ablenkung so hoch wie beim Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut.

Warum machen wir darauf aufmerksam? Im Jahr 2020 hat die Polizei in Bochum, Herne und Witten über 2.350 Verstöße wegen unzulässiger Nutzung von Mobiltelefonen festgestellt, eine Reihe von Verkehrsunfällen standen auch in ursächlichem Zusammenhang mit der Handynutzung am Steuer. Für die nordrhein-westfälische Polizei ist die Ablenkung durch mobile Geräte, wie Smartphone und Tablet, ein Schwerpunkt bei der Verkehrsunfallbekämpfung. Sie klärt über die Gefahren auf und ahndet konsequent Verstöße.

Das Thema soll immer wieder in den Fokus rücken und die Menschen dazu sensibilisieren, sich nicht ablenken zu lassen - egal ob im Auto, Lkw, auf dem Motorrad, dem Fahrrad, dem E-Scooter oder als Fußgänger.

Denn: Nur ein kurzer Blick auf das Handy kann Leben kosten! Jeder Unfall ist einer zu viel. Auch Sie können helfen, die Zahl der Unfälle zu reduzieren: Machen Sie mit und schützen Sie sich und andere durch rücksichtsvolles Verhalten. So erhöhen Sie die Sicherheit auf unseren Straßen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell