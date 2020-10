Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: brennender Pkw

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag ging augenblicklich während der Fahrt der Motor eines Audi A3 aus. Der Fahrer konnte gegen 17:10 Uhr auf der Banater Straße gefahrlos anhalten und aussteigen. Zunächst drang nur Rauch aus dem Motorraum, bevor die Karosserie aufgrund eines technischen Defekts doch in Vollbrand stand. Nach den Löscharbeiten durch die Feuerwehr Mannheim, musste noch die Straßenmeisterei verständigt werden, da durch die Brandhitze auch kleinere Schäden an der Fahrbahndecke entstanden waren. Die Schadenshöhe ist unbekannt. *mm

