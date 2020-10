Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: Während der Fahrt Handy benutzt und Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Samstag, gegen 18.10 Uhr, befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Fiats die Obere Riedstraße in Richtung der Straße Auf dem Sand. Nach derzeitigen Ermittlungen benutzte die Fahrerin hierbei ihr Handy. In der weiteren Folge übersah sie dabei einen, am Fahrbahnrand geparkten, Pkw Toyota und kollidierte mit diesem. Dieser wurde durch den Zusammenstoß wiederum auf einen davor parkenden Smart geschoben. Durch den Aufprall wurde die 24-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Ihre ebenfalls im Fahrzeug befindlichen 4- und 3-jährigen Kinder blieben unverletzt. An den drei an dem Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10 500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell