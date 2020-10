Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim

Rhein-Neckar-Kreis - Leichtkraftradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Dielheim (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag wurde der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades Yamaha, auf der Landstraße zwischen Dielheim und Horrenberg, bei der Kollision mit einem Pkw schwer verletzt. Nach derzeitigem Sachstand fuhr der 16-Jährige, kurz vor 13:00 Uhr, infolge Unachtsamkeit auf einen abbiegenden Pkw Opel auf. Hierbei zog sich der 16-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Landstraße L 612 war in der Zeit von 13:10 bis 14:45 zur Unfallaufnahme gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000EUR.

