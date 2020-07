Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wachtendonk (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag (23.07.2020) gegen 16:25 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Neukirchen-Vluyn, als er bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW kollidierte.

Nach ersten Erkenntnissen stand der Motorradfahrer an der Einmündung zu einer Kiesbaggerei an der Kempener Straße (L361), um von dort aus nach links auf die L361 in Richtung Straelener Straße abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit dem in Fahrtrichtung Holtheyder Straße fahrenden LKW eines 51-jährigen Mannes aus Straelen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und rutschte noch einige Meter über die Fahrbahn. Er wurde von Rettungskräften in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleiben musste. (cp)

