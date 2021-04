Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 03. April 2021

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung nach Streitigkeiten

Börßum, Bahnhofstraße, Samstag, 03.04.2021, 00:20 Uhr

Nach vorausgegangenen Streitigkeiten zwischen zwei Personen, die sich in der Freitagnacht in der Bahnhofstraße in Börßum zugetragen haben, schlug eine bis dato unbeteiligte Person auf zwei 20-jährige Personen ein. Diese seien mit Faustschlägen gegen den Kopf und die Schulter leicht verletzt worden. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Beschuldigte den Vorfallsort aber bereits verlassen. Dieser wird als männlich, Anfang 20, ca. 1,90 m groß und schlank beschrieben. Bekleidet sei er mit einem gelben Pullover, einer dunklen Hose und weißen Schuhen gewesen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief jedoch erfolglos. Hinweise nehmen die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 oder die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335/92966-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wolfenbüttel, Am Okerufer, Donnerstag/Freitag, 01./02.04.2021, 16:00 - 07:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Okerufer einzudringen. Entsprechende Beschädigungen waren an der Hauseingangstür festzustellen, die am Vortag noch unbeschädigt gewesen sei. Diese Spuren konnten durch die eingesetzten Polizisten gesichert werden. Gegenstände seien nach jetzigem Stand nicht entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Verstöße gegen die aktuell gültige Coronaverordnung

Wolfenbüttel, Buchenweg und Stadtmarkt, Freitag/Samstag, 02./03.04.2021, 20:43 - 02:00 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel musste wiederholt Verstöße gegen die aktuell gültige Coronaverordnung der Landesregierung ahnden. So trafen sich am Freitagabend insgesamt fünf Personen im Alter von 22 bis 26 Jahren aus insgesamt drei Haushalten in einer Wohnung im Buchenweg. Am frühen Samstag trafen sich zudem vier Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren aus vier verschiedenen Haushalten im Bereich des Stadtmarktes. In allen Fällen wurden sowohl die Abstände nicht eingehalten als auch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Gegen alle neun Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Wolfenbüttel bittet in diesem Zusammenhang alle Bürgerinnen und Bürger, die gültigen Rechtsvorschriften zum Wohle aller einzuhalten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell