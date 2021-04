Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel: Streit unter jungen Menschen eskaliert

Wolfenbüttel (ots)

Donnerstag, 01.04.2021 19:25 Uhr

Zwischen einer 14-Jährigen und ihrem 19-Jährigen Bekannten kam es auf der Lange Str. in Wolfenbüttel am Donnerstagabend zu Streitigkeiten. Grund sei eine Halskette gewesen. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, die im Werfen von Schottersteinen gipfelte. Beide Kontrahenten erlitten scheinbar nur leichte Verletzungen. Die 14-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell