Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gebäudewand von Lebensmittelgeschäft mit Graffiti besprüht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte besprühten zwischen Freitag, 05.02.2021 und Samstag, 06.02.2021 die Gebäuderückwand eines Lebensmittelgeschäftes in der Nollinger Straße mit verschiedenen Schriftzügen. Die Schriftzüge befinden sich im Bereich der Warenannahme und verwendet wurden die Sprühfarben Rosa, Grün und Blau. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nollinger Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

