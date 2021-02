Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Einen ordnungsgemäß geparkten Pkw beschädigt hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag, 05.02.21, gegen 14.05 Uhr auf einem Supermarktparkplatz ("Real") in der Gundelfinger Straße in Freiburg.

Dabei wurde dem Fahrzeug des Geschädigten die Frontstoßstange abgefahren, sodass diese halbseitig herunterhing. Der entstandene Sachschaden bewegt sich vermutlich im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Da der Parkplatz zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war und sich der Unfall nahe des Eingangsbereiches ereignete, ist es wahrscheinlich, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0761 / 882 - 3100.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell