POL-FR: Teningen: Kradfahrer kollidiert mit Notarzt

Am Samstagmittag, 06.02.2021, gegen 12.00 Uhr, kam es im Rahmen einer Einsatzfahrt eines Notarztfahrzeuges zu einem Verkehrsunfall. Ein Kradfahrer übersah den Notarzt, der mit Blaulicht und Martinshorn unter Einhaltung der besonderen Sorgfaltspflicht auf Einsatzfahrt war, und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich der Brunnenstraße, Ecke Kandelstraße in Teningen. Der Kradfahrer und sein Sozius wurden bei dem Unfallgeschehen verletzt. Der geschätzte Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6500 Euro.

