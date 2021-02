Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Fahrer von Longboard kommt zu Fall

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Ortsteil: Nollingen

Am Samstag, den 06.02.2021 gegen 11.30 Uhr kam es zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem sogenannten "Longboard".

Die 38-Jährige Fahrerin eines Pkw wollte aus ihrem Grundstück nach links in die Beuggener Straße einbiegen. Hierbei ragte ihr Fahrzeug in den Geh-/ und Radweg hinein, sodass ein 58-Jähriger Skater auf seinem Longboard ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver stürzte der Skater und verletzte sich leicht am Knie.

Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

gr FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell