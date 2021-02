Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Kennzeichen - Mehrere Fahrzeuge im Bereich Fecampring, Rheinfelden betroffen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Fecampring

In der Nacht von Freitag 05.02.2021 auf Samstag, den 06.02.2021 wurden auf einem Parkplatz im Fecampring in Rheinfelden insgesamt acht Kennzeichen an unterschiedlichen Fahrzeugen entwendet. Hierbei entwendeten die Täter immer nur das hintere Kfz-Kennzeichen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Rheinfelden, unter der Telefonnummer: 07623 7404-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell