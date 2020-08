Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter Alkoholeinfluss im PKW mit Straßenlaterne kollidiert

Delmenhorst (ots)

Am 08.08.2020, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer den Reinersweg Richtung Annenheider Allee. Beim Durchfahren der Linkskurve an der Einmündung Annenheider Allee kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seiner Großraumlimousine gegen eine Straßenlaterne. Dem erheblich alkoholisierten Fahrer (2,32 Promille Atemalkoholkonzentration) wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell