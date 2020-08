Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Brake für Samstag, 08. August 2020

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht zu Freitag, 07. August 2020, in der Lange Straße in Brake einen Audi A5.

Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses zwischen der Wilhelmstraße und der Harrier Straße.

Als der Fahrzeugeigentümer am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er zwei lange Kratzer auf der Motorhaube fest. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen (898733).

