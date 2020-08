Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autofahrerin übersieht Pedelec-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am 07.08.2020, gegen 09.50 Uhr, befuhr eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Delmenhorst die Louisenstraße Richtung Koppelstraße. In Höhe der Hausnr. 8 bog sie nach rechts in ein Grundstück ab und übersah dabei einen 61-jährigen Pedelec-Fahrer, der den parallel verlaufenden Radweg befuhr. Der Zweiradfahrer musste Ausweichen, wobei er zu Fall kam und dabei multiple Verletzungen erlitt. Der Delmenhorster wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

