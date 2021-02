Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg, Okenstraße Unfall beim Einsteigen in eine Straßenbahn Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 62-jährige Frau um 16.48 h, an der Haltestelle Okenstraße, in die stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie 4 steigen. Währenddessen schloss die Türe und das linke Bein der Frau wurde in der Türe eingeklemmt. Beim Anfahren der Bahn machte die Frau durch Rufen auf sich aufmerksam, mit Hilfe eines sich an der Haltestelle befindlichen, bislang unbekannten Mannes, konnte sie sich aus der gefährlichen Lage befreien. Die Frau verletzte sich leicht.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, hierzu werden insbesondere der hilfsbereite Mann und weitere Zeugen gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, unter der Tel-Nr. 0761-8823100, zu melden.

