POL-FR: Brand in Turn- und Festhalle Lörrach-Hauingen - Bislang unbekannte Ursache - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden - keine verletzten Personen, Hoher Sachschaden

Landkreis Lörrach

Stadt Lörrach, Ortsteil: Hauingen

Am 07.02.2021 gegen 00:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und dem Polizeinotruf ein Brand in der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule in Lörrach-Hauingen gemeldet, welche Zeitgleich Festhalle ist. Vor Ort wurde festgestellt, dass im Inneren der Halle ein Brandgeschehen im Begriff war sich stark auszubreiten und auf das gesamte Gebäude überzugreifen.

Das schnelle und beherzte Eingreifen der örtlichen- und weiterer benachbarter Feuerwehren konnte verhindern, dass die Halle in Vollbrand geriet und komplett zerstört wurde. Dennoch ist der Sachschaden beträchtlich, aber noch nicht genau zu beziffern. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Schaden mindestens im hohen fünfstelligen Bereich liegen wird. Die Halle kann derzeit nicht betreten und benutzt werden und wurde durch die Staatsanwaltschaft Lörrach beschlagnahmt.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach (Tel.: 07621 176-0, oder 07761 934-500) bittet um sachdienliche Hinweise und mögliche verdächtige Beobachtungen aus der Zeit vor dem mutmaßlichen Brandausbruch gegen 00:15 Uhr

