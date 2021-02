Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar Berichtszeitraum: 20.02.2021, 12:00 Uhr bis 21.02.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW in der Goslarer Altstadt

In der Zeit von Samstag, 20.02.2021 ca. 20:00 Uhr bis 21.02.2021 05:45 Uhr wird ein in der Goslarer Altstadt, in Höhe Breite Straße 78, abgestellter PKW Ford derart beschädigt, dass der Täter die hintere rechte Scheibe zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise zu der Tat bzw. einem Täter geben können, sich mit der Polizei in Goslar in Verbindung zu setzen.

i.A.

Carl, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell