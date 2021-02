Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 21.02.2021

Goslar (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 18.02.2021, um 15.15 Uhr, befand sich eine 51 jährige Frau aus Hahausen zu Fuß auf dem Verbindungsweg zwischen der Kreisstraße 69 und der Bundesstraße 248 in der Gemarkung Hahausen. Hierbei soll ein Pkw Dacia an einer Engstelle so dicht an ihr vorbeigefahren sein, daß sie sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Aufprall retten konnte. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen zum Fahrzeugführer aufgenommen.

Einbruch in einen Kellerraum

In der Zeit vom 07.02.2021, 12.00 Uhr, bis zum 18.02.2021, 19.19 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in den Kellerraum eines Hauses in der Danziger Straße in Seesen ein, indem er das Vorhängeschloß der Kellertür aufbrach. Nach Angaben der Geschädigten Eigentümerin wurde dort allerdings nichts entwendet.

Betrunkener Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschten Kennzeichen

Am 20.02.2021, um 10.40 Uhr, wurde ein 30 jähriger Seesener Pkw-Fahrer von Beamten der Polizei Seesen in der Innenstadt angehalten und überprüft. Bei der Überprüfung fiel auf, daß der bereits wegen wiederholten Fahren ohne Fahrerlaubnis amtsbekannte Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 0,63 Promille. Weiterhin war der Pkw nicht zugelassen, und es befanden sich Kennzeichen eines anderen Pkw`s am Fahrzeug. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Fertigung von insgesamt drei Anzeigen gegen den 30jährigen.

