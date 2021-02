Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zur Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 20.02.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sanmstagmorgen wurde ein blauer Pkw Renault, der in der Schlewecker Trift abgestellt war, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Mittels eines spitzen Gegenstanmdes wurden am Heck des Pkw Verschrammungen verursacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110.

Wagener, POK

