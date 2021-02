Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 19.02.2021

Containerbrand in Astfeld

Am Do., 18.02.2021, gegen 19.30 Uhr, kam es zum Brand zweier Altpapiercontainer in Astfeld, Goslarsche Straße. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um die Sackgasse i.R. Skaterbahn. Die Feuerwehren aus Astfeld und Langelsheim waren eingesetzt und löschten das Feuer. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 05326-978780.

Unfall durch unvorsichtiges Öffnen der Pkw-Tür

Am Do., 18.02.2021, 09.20 Uhr, kam es in Langelsheim, Breite Str., zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Renault aus Langelsheim öffnete die Fahrertür, ohne auf den fließenden Vekehr zu achten. Die Fahrerin eines Pkw Seat konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen die offene Tür. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca 7000 Euro.

Sprinter war zu 97 % überladen

Die Polizei Langelsheim kontrollierte am Fr., 19.01.2021, 07.00 Uhr, im Innerstetal einen Sprinterfahrer aus Rumänien. Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug zu 97 % überladen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein zweiter Fahrer des Unternehmens wurde mit einem größeren Lkw zum Kontrollort bestellt, um die Ladung entsprechend zu übernehmen.

