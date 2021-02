Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 18.02.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Dienstag, 16.02.2021, 08.25 Uhr, befuhr eine 19jährige Frau aus Bad Grund mit ihrem PKW die Kreisstraße 65 von Münchehof in Richtung Gittelde. Kurz nach der Unterführung B 243 kam sie in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Die Fahrerin zog sich infolge des Unfalls leichte Verletzungen zu, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (som)

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 17.02.2021, gegen 11.20 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Seesen einen 34jährigen Mann aus Bornhausen, der mit seinem PKW die Hildesheimer Straße in Rhüden befuhr. Dabei stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. (som)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell