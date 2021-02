Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Donnerstag, 18.02.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 17.02.2021, im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Das beschädigte Fahrzeug, ein blauer Dacia Lodgy, war in der Schützenstraße in Clausthal-Zellerfeld, in Höhe der Hausnummer 13, am Fahrbahnrand abgestellt.

Als der Eigentümer gegen 20:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen größeren Sachschaden im Bereich der linken Fahrzeugfront fest.

Offensichtlich wurde der Pkw von einem anderen Fahrzeug touchiert und beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug gegen den dahinter geparkten Pkw, Citroen Berlingo, geschoben. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen weiterer Sachschaden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen/innen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

i.A.Nowak, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell