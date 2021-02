Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall in Prüm

Zusammenstoß mit Straßenlaterne

Prüm (ots)

Am 10.02.2021 gegen 08:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden in der Tiergartenstraße in Prüm. Das Fahrzeug kollidierte aufgrund einer Unachtsamkeit mit einer Straßenlaterne, wodurch am Fahrzeug erheblicher Sachschaden entstand. Sowohl die Fahrzeugführerin als auch ihr auf der Rückbank befindlicher Sohn blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Tiergartenstraße nur einspurig befahrbar. Im Einsatz befand sich ein Funkstreifenwagen der Polizei Prüm.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell