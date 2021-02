Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrt unter Alkoholeinfluss, § 24a StVG

Gerolstein (ots)

Am 11.02.2021 gegen 02:39 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Daun in der Hauptstraße in Gerolstein eine Verkehrskontrolle eines 27-jährigen Führers eines Personenkraftwagens durchgeführt.

Der aus der Verbandsgemeinde Daun stammende junge Mann wies dabei Anzeichen für Alkoholkonsum auf.

Ein durch den Fahrzeugführer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, so dass diesem die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG gegen ihn eingeleitet wurde.

