Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Angetrunkener beleidigt und greift Polizisten an

UlmUlm (ots)

Am späten Samstagabend wurde in der Ulmer Oststadt ein 22-jähriger als mutmaßlicher Beteiligter einer Schlägerei kontrolliert. Der junge Mann missachtete den Mindestabstand und verhielt sich so aggressiv gegenüber den Beamten, dass diese Pfefferspray einsetzten. Weiter wurden die Polizisten von dem Mann übel beleidigt und mit Fußtritten angegriffen. Da der Angetrunkene sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Auf diesen kommen nun mehrere Strafanzeigen und eine Rechnung für die Übernachtung zu.

