Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Einbruch ins Fitnessstudio, Hanteln und Gewichte gestohlen

UlmUlm (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde in ein Lonseer Fitnessstudio eingebrochen. Der bzw. die noch unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere. Es wurden mehrere Kurzhanteln und Hantelgewichte gestohlen. Der Polizeiposten Amstetten leitet die Ermittlungen.

