Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen-Niederwälden - Vom Tretroller gestürzt; Mann erleidet schwere Kopfverletzungen

UlmUlm (ots)

Ein nicht alltäglicher Unfall beschäftigt aktuell die Verkehrspolizei Mühlhausen. Ein 72-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag mit einem Tretroller (KEIN Elektroroller) in Niederwälden unterwegs gewesen. Auf einer abschüssigen Straße verlor der Mann die Kontrolle über den Roller und stürzte ohne Beteiligung Dritter auf die Straße. Hierbei zog sich der Mann, welcher keinen Helm trug, schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. An dem Roller entstand geringer Sachschaden.

