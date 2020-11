Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach-Gosbach

Messerattacke auf der Straße - Zeugen gesucht

UlmUlm (ots)

Am Samstag gegen 19:30 Uhr ereignete sich in der Helfensteinstraße ein Angriff auf zwei junge Männer, bei dem ein 24jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Die beiden Geschädigten waren zu Fuß auf Höhe des Kräuterhauses St. Bernhand unterwegs. Dort trafen sie auf drei männliche Angreifer, die zuvor mit einem Pkw am Tatort vorgefahren waren. Einer der im Pkw vorgefahrenen Männer zog ein Messer und verletzte damit sein Gegenüber im Bereich des Oberschenkels. Der andere Geschädigte wurde durch einen weiteren Angreifer mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt. Daraufhin flüchteten die drei Täter mit dem Pkw in unbekannte Richtung. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen möglicherweise um einen Pkw Nissan Qashqai gehandelt haben. Nun sucht die Polizei Geislingen dringend Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt das Polizeirevier Geislingen unter 07331-93270 entgegen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Peter Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de+++ (2175090)

