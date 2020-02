Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240220.1 Kiel: Raub auf Tankstelle in Dietrichsdorf

Kiel (ots)

Am Sonntag betraten zwei maskierte Täter, gegen 20:45 Uhr, unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in Neumühlen-Dietrichsdorf, erbeuteten Zigaretten und Feuerzeuge und flüchteten daraufhin mit einem E-Roller in unbekannte Richtung.

Nach dem Betreten der Tankstelle in der Schönkirchener Straße 80 hätten die beiden Täter, welche eine Schusswaffe mitführten, vom Tankstellenmitarbeiter die Herausgabe von Bargeld gefordert, dies sei jedoch vom Mitarbeiter verweigert worden. Daraufhin seien die Täter hinter den Tresen getreten und hätten sich eigenmächtig an der Zigarettenauslage bedient. Außerdem seien vor dem Verlassen der Tankstelle auch noch diverse Feuerzeuge entwendet worden. Die Täter hätten das Raubgut in einen Beutel gesteckt und mindestens ein Täter sei im Anschluss auf einem E-Roller in unbekannte Richtung geflüchtet. Die männlichen Täter werden vom Tankstellenmitarbeiter wie folgt beschrieben:

Beide Täter sollen ca. 1,75-1,80 m groß und 25-30 Jahre alt gewesen sein, zudem seien beide dunkel bekleidet gewesen und hätten dunkle Rucksäcke mit sich geführt, außerdem hätten beide Täter bei der Tatausführung Gesichtsmasken aus Stoff getragen. Einer der beiden Täter habe dunkelblonde Haare gehabt und akzentfreies Deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen der Tat mit dem Kriminaldauerdienst unter 0431 160-3333 in Verbindung setzen mögen.

