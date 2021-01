Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach - Rheinfelden - Unfallflucht in der Karlstraße - Polizei sucht Zeugen

FreiburgFreiburg (ots)

Im Zeitraum vom 25.12.2020 bis zum 31.12.2020 kam es in der Karlstraße in Rheinfelden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß geparkter Pkw, Marke: Audi A4, Farbe: blau, im vorderen Bereich auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Hierdurch entstand schätzungsweise Sachschaden in Höhe von 1500,00 Euro. Die Polizei Rheinfelden sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher/-in machen können. Zeugen werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden: Tel.: 07623-74040.

