Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg, Merzhauser Straße: Verkehrsunfall mit Straßenbahn, Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkws und einer Straßenbahn. Eine 65-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot befuhr die Merzhauser Straße in südliche Richtung und wollte, trotz Rotlicht an der Lichtzeichenanlage, nach links in die Elly-Heuss-Knapp-Straße abbiegen. Dabei übersah die Fahrerin eine Straßenbahn der Linie 3, welche knapp versetzt hinter ihr auf der Gleisanlage in dieselbe Richtung fuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung der Straßenbahn wurde der Pkw seitlich getroffen und einige Meter auf dem Gleiskörper mit geschoben.

Die massive seitliche Verformung des Pkw machte eine Bergung durch die Berufsfeuerwehr Freiburg erforderlich. Die ausgelösten Airbags verhinderten eine schwerere Verletzung bei der Pkw-Fahrerin. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro. Die Merzhauser Straße war für die Dauer von ca. 30 Minuten in südliche Fahrtrichtung gesperrt.

Der Verkehrsunfall wurde vom Verkehrsdienst Freiburg aufgenommen.

