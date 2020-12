Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Gartensauna

FreiburgFreiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79639 Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach

Am Mittwochabend geriet im Garten eines Reihenhauses in Grenzach in eine Sauna Brand. Diese ist in der Gartenhütte installiert worden. Nach entsprechender Vorheizzeit wollte sich der Besitzer wie üblich zu einem Bad hineinbegeben. Dabei musste er jedoch feststellen, dass sich durch das Heizgerät Holzlatten entzündet hatten. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Mithilfe tatkräftiger Unterstützung aus der Nachbarschaft konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Das schnelle Tätigwerden verhinderte größere Schäden.

Drei der Brandlöscher erlitten leichte Atembeschwerden durch eingeatmeten Rauch und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die Feuerwehr beseitigte im Anschluss letzte Glutnester.

