POL-FR: Freiburg-Lehen: Schlägerei zwischen zwei 19-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Am 29.12.2020 um kurz nach 20 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Bundschuhstraße (Höhe Hausnummer 20) in Freiburg-Lehen gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei konnten zwei männliche Personen, beide im Alter von 19 Jahren, festgestellt werden, die von zwei Zeugen auf dem Boden festgehalten wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen den zwei auf dem Boden fixierten Kontrahenten zunächst zu einer verbalen Streitigkeit und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In der Folge wurden die 19-Jährigen durch Zeugen voneinander getrennt.

Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort kam es durch einen der zwei 19-Jährigen zu Beleidigungen zum Nachteil der Polizeibeamten, ein Beamter wurde zudem durch einen Tritt leicht verletzt. Da der alkoholisierte Beschuldigte sich nicht beruhigen ließ, wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden. Insbesondere ein Zeuge, der dabei geholfen haben soll, die zwei Streitenden voneinander zu trennen, wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

