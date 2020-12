POL-FR: Weilheim/Landkreis Waldshut: Autofahrerin bei Verkehrsunfall getötet - Zeugensuche

Polizeipräsidium Freiburg

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6551 zwischen Indlekofen und Bierbronnen wurde am Mittwoch, 30.12.2020, gegen 10.15 Uhr, eine 40-jährige Autofahrerin getötet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau mit ihrem Dacia im Bereich der Abzweigung nach Rohr mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen sein. Hierbei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 49-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Kreisstraße ist derzeit noch für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07751 8316-0 zu melden.

