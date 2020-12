Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bollschweil: Unbekannter Motorradfahrer beschädigt Wiese - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Mit einer extrem lauten Moto-Cross-Maschine den Feldweg von der Hexentalstraße (Höhe Hausnummer 39) in Bollschweil in Richtung Wald mit offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit befahren haben soll ein Unbekannter am 29.12.2020.

Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, beobachtete sie den Motorradfahrer zwischen 08:45 und 09:15 Uhr und von 11:00 bis 11:45 Uhr. Im weiteren Verlauf habe der vermutlich männliche Fahrer auf einer Wiese am Waldrand seine Runden gedreht. Hierdurch entstand auf der Wiese ein Flurschaden.

Im Anschluss sei die Maschine noch mehrere Male die Hexentalstraße hoch und runter gerast, wo es vermutlich sogenannte "Fehlzündungen" mit entsprechendem Lärm gab. Ob an der Maschine Kennzeichen angebracht waren, ist bislang nicht bekannt.

Die Zeugin gab weiter an, dass der gleiche Sachverhalt sich in den Tagen zuvor bereits mehrfach ereignet habe. Auch gibt es entsprechende Hinweise, dass der Moto-Cross-Fahrer "Zuschauer" in einem "Begleitfahrzeug" mitgebracht hatte.

Anwohner oder Passanten, welche den beschriebenen Sachverhalt ebenfalls beobachtet oder wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ehrenkirchen, Tel. 07633/80618-0 (tagsüber), oder dem Polizeirevier Freiburg-Süd, Tel. 0761 882-4421 (24/7), in Verbindung zu setzen.

