Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Unfall zwischen Schneepflug und Pkw - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 29.12.2020, gegen 10.45 Uhr, kam es auf der L151 zu einem Unfall zwischen einem Schneepflug und einem Mercedes. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Schneepflug die L151 und wollte nach links auf die L146 einbiegen. Hierzu soll er zunächst nach rechts ausgeschert haben. Der nachfolgende Mercedes-Fahrer ordnete sich offenbar auf die Linksabbiegerspur ein, um ebenfalls auf die L146 abzubiegen und fuhr an dem Schneepflug vorbei. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung des genauen Unfallherganges such der Polizeiposten St. Blasien, Tel. 07672 92228-0, Zeugen.

