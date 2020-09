Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Einladung zum Medientermin des Zollfahndungsamt Hamburg - Dienstsitz Kiel -

Hamburg / Kiel / Halle (Saale) (ots)

Einladung zum Medientermin des Zollfahndungsamt Hamburg

- Dienstsitz Kiel -

Die Zollfahndung Hamburg, Sachgebiet 600 -Dienstsitz Kiel- hat am 16. September diesen Jahres nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Itzehoe im Auftrag der Staatsanwaltschaft Halle an der Saale Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Antidopinggesetz im Zusammenhang mit gewerbsmäßigem Handel Treiben mit Dopingmitteln zu Dopingzwecken im Sport, durchgeführt. Der Leiter des Zollfahndungsamts Hamburg und die Staatsanwaltschaften Itzehoe und Halle an der Saale laden zu einem Medientermin in den Räumen des Zollfahndungsamts Hamburg, Dienstsitz Kiel, Kronshagener Weg 105, 24116 Kiel am 02.10.2020 um 10:00 Uhr ein.

In der Veranstaltung werden unter anderem die hier nachfolgend aufgeführten Beweismittel vorgeführt. 10 Kilogramm verschiedene Arznei-/Dopingmittelwirkstoffe, 2,5 Kilogramm fertig produzierte Tabletten, circa 700 Glasvials à 10 ml , 25 Kilogramm Trägersubstanz zur Herstellung von Tabletten eine professionelle Tablettier-Maschine

Während des Pressetermins besteht die Gelegenheit zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zu Einzelinterviews.

Hinweis für Medienvertreter: Im Rahmen des Medientermins werden Teile der sichergestellten Arznei-/Dopingmittelwirkstoffe präsentiert. Der Zutritt zu dem Räumen des Dienstsitzes Kiel wird aus Sicherheitsgründen nur unter Vorlage des Presse- bzw. Personalausweises gestattet. Aus organisatorischen und Corona-Hygenie-Gründen werden interessierte Medienvertreter gebeten, ihre Teilnahme bis zum 30.09.2020 um 15:00 Uhr beim Zollfahndungsamt Hamburg (siehe Kontakt) anzumelden. Desweiteren wird darauf hingewiesen, dass die Corana bedingten Vorschriften (Abstand / Masken / Handschuhe und ähnliches selbstständig und eigenverantwortlich zu beachten sind) und daher möglicherweise nicht alle gleichzeitig Filmen und Aufnehmen können.

Rückfragen bitte an:

Zollfahndungsamt Hamburg

Frank Nielsen

Telefon: +49 40 67571 -513

Mobil: +49 173 729 81 32

E-Mail: presse@zfahh.bund.de

http://www.zoll.de

