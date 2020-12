Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Brand an Heizungsanlage - Feuerwehreinsatz

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 29.12.2020, gegen 15.40 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Oberstraße aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war eine starke Rauchentwicklung im Haus wahrzunehmen. Es wurde dann festgestellt, dass es möglicherweise aufgrund technischer Ursache an der Heizungsanlage zu einem Schmorbrand kam. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindern und belüftete das Gebäude. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden an der Heizung und dem Gebäude dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften am Brandort.

Polizeipräsidium Freiburg

