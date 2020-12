Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Aalen - Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 15:54 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW Nissan die Hegelstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Kantstraße missachtete er die Vorfahrt eines 20-Jährigen, der mit seinem PKW BMW auf der bevorrechtigten Kantstraße fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge wodurch der 20-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Gem. Hüttlingen-Sulzdorf - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 18:55 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem PKW Ford auf der Kreisstraße von Neuler in Richtung Sulzdorf. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und sein Auto geriet in den Straßengraben. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der 65-Jährige wurde durch andere Autofahrer aus dem Fahrzeug befreit. Er blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem Mann Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell