POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 2 Brände

Untermünkeim-Gaisdorf - Heizungsbrand

Am Freitag gegen 18:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Heizungsbrand nach Untermünkheim-Gaisdorf alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Heizung im Keller eines Mehrfamilienhauses mutmasslich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten war, was zu starker Rauchentwicklung im Haus geführt hatte. Zwei Bewohner mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen medizinisch behandelt werden. Die Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften ausgerückt war, hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Braunsbach - Garagenbrand

Am Samstag gegen 09:30 Uhr kam es in der Leonhard-Prosi-Straße zu einem Garagenbrand, bei dem der Besitzer schwer verletzt wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich der 34-jährige Hausbesitzer in der Garage und führte Arbeiten aus. Aus noch nicht geklärter Ursache kam es zu einer Verpuffung in einem Katalytofen, wodurch die Garage in Brand geriet. Der 34-Jährige erlitt bei Löschversuchen Verbrennungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben der Garage wurden ein Balkongeländer und ein vor der Garage geparktes Auto durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich insgesamt auf etwa 40.000 Euro.

