Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen

Fellbach: Verkehrsunfall

Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer war am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stuttgarter Straße unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Ford-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Etwa 6000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr im Dresdener Ring ereignete. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer wollte von der rechten Spur auf die linke Spur wechseln. Dabei kollidierte er mit einem 62-jährigen Audi-Fahrer, welcher bereits die linke Spur befuhr.

