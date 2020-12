Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Person randaliert

AalenAalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Auffahrunfall

Eine 33-jährige Hyundai-Fahrerin war a m Donnerstagabend gegen 17:15 Uhr auf der Schorndorfer Straße unterwegs. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 55-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diesen auf. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro.

Waiblingen: Person randaliert

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es auf dem alten Postplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 33-Jährigen. Durch Zeugen konnte ermittelt werden, dass der 19-Jährige den 33-jährigen Mann angegangen hat und zuvor bereits in einem dortigen Drogeriemarkt randaliert habe. In der Folge wurde der Schläger von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weinstadt-Strümpfelbach: Unfallflucht

Etwa 2000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Dienstagmorgen 11:00 Uhr und Donnerstagnachmittag 15:00 Uhr an einem geparkten VW in Kreuzungsbereich Auf der Huschenburg/Im Hohen Rain. Der Verkehrsteilnehmer streifte das geparkte Fahrzeug an der linken Seite als er mit einem Anhänger abbiegen wollte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Leutenbach: Verkehrsunfall

Eine 20-jährige Ford-Fahrerin wollte am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr von der B14 auf Höhe der Anschlussstelle Nellmersbach in die K1845 in Richtung Hertmannsweiler abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem von rechts kommenden 52-jährigen Mazda-Fahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Winnenden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag einen geparkten Honda in der Keplerstraße. Er verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Schorndorf: Vorfahrtsunfall

Insgesamt etwa 10 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14:00 Uhr im Bereich der Burgstraße ereignete. Eine 50-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Ludwigstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 92-jährigen BMW-Fahrer. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Backnang: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag um kurz nach 7 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem PKW Smart die K1906 zwischen Erbstetten und Maubach. In einer langgezogenen, abschüssigen Linkskurve kam das Fahrzeug auf der stellenweise glatten Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und in weiterem Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

