Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Unfälle,randalierende Jugendliche

AalenAalen (ots)

Hüttlingen: In Wohnhaus eingebrochen

Im Laufe des gestrigen Donnerstags verschafften sich Unbekannte über die Terrassentüre Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kolbergstraße. Die Täter entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld und Schmuck. Der Einbruch kann auf den Zeitraum zwischen 7 Uhr und 19 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die im Wohngebiet aufgefallen sind, nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Jugendliche Randalierer

Kurz nach 20 Uhr am Donnerstagabend verständigte der Marktleiter eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße die Polizei, nachdem mehrere Jugendliche gegen die Eingangstüre uriniert, Regale umgeworfen und eine Flasche Wodka entwendet hatten. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz, die beim Anblick des Streifenwagens in verschiedene Richtungen flüchteten. Bei der Verfolgung rutschte einer der mutmaßlichen Täter aus und stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Abschürfungen zuzog. Der 15-Jährige, der über 1 Promille Alkohol intus hatte, wurde zum Polizeirevier verbracht; seine Angehörigen wurden über den Sachverhalt informiert. Während der gesamten Maßnahme zeigte sich der 15-Jährige uneinsichtig und extrem frech. Bereits gegen 18 Uhr fielen die Jungs am besagten Einkaufsmarkt auf, weil sie sich entgegen der Corona-Verordnung dort angesammelt und Alkohol konsumiert hatten. Trotz Platzverweis kamen sie später zurück. Die Ermittlungen zu den anderen Beteiligten dauern an. Verschiedene Anzeigen stehen im Raum.

Rosenberg: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte bereits am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 13 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er einen Pkw Jeep beschädigte, der auf einem Parkplatz vor einer Firma abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Eine 39-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in den in den Kreisverkehr Königsturmstraße/Baldungstraße ein. Dabei übersah sie eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Motorrollers. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Schwäbisch Gmünd: 5500 Euro Schaden

In der Alemannenstraße wollte ein 81-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr mehrere ein parkendes Fahrzeug passieren. Aus Unachtsamkeit streifte er dabei mit seinem Opel einen Mercedes Sprinter. Es entstand Sachschaden von rund 5500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell