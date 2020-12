POL-AA: Ostalbkreis: Feuer in Maschine, Diebstähle, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Essingen: Funkenflug führte zu kleinerem Brand

Auf der Mülldeponie Ellert waren am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr drei Mitarbeiter dabei, Schweißarbeiten an einer Maschine durchzuführen. Durch Funkenflug kam zu einem kleinen Brand im Restmüll unter der Walze, das die Männer versuchten, mittels Pulverlöscher zu löschen. Dabei atmeten sie auch Pulver ein. Alle Mitarbeiter hatten danach leichte Beschwerden und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Einer davon kam zur kurzfristigen Behandlung ins Krankenhaus.

Aalen: Geldbeuteldiebstähle

In einem Lebensmitteldiscounter in der Alten Heidenheimer Straße wurde am Donnerstag zwischen 8.10 Uhr und 8.30 Uhr der Geldbeutel einer 88-jährigen Geschädigten entwendet, den sie in einer Tasche im Einkaufwagen abgelegt hatte.

Ein weiterer Geldbeuteldiebstahl wurde zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Ellwanger Straße in Wasseralfingen begangen. Hier wurde einem Mann während des Einkaufs der Geldbeutel aus der Jackentasche entwendet. Möglicherweise wurde dem Geschädigten beim Anrempeln die Geldbörse von einem Mann entwendet, der ca. 35-38 Jahre alt, über 180 cm groß war und blaue Arbeitskleidung trug. In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Aalen um Hinweise auf den Dieb unter Tel. 07361/5240.

Abtsgmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Rückwärtsausparken von einem Privatparkplatz auf die Hauptstraße prallte eine 26-jährige Opel-Lenkerin am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr aus Unachtsamkeit gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Skoda. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Neresheim: Wildunfall

Auf der B 466 in Richtung Ohmenheim fahrend erfasste ein 32-jähriger Daimler-Lenker am Donnerstagvormittag gegen 8.10 Uhr kurz nach dem Schotterwerk ein aus Wald herausspringendes Reh, das dabei getötet wurde. An seinem Fahrzeug entstand Schaden von ca. 5000 Euro.

Unfallfluchten

Göggingen: Ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstag gegen 8.25 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs war, beschädigte am entgegenkommenden Renault einer 31-Jährigen den linken Außenspiegel und fuhr ohne anzuhalten weiter. An dem Renault entstand dadurch Schaden von ca. 500 Euro. Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße wurde am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr ein grüner Hyundai Kona von einem unbekannten Fahrzeuglenker beim Ausparken beschädigt und ein Schaden von ca. 600 Euro hinterlassen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

