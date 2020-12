POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt-Strümpfelbach: Verkehrsunfall - 7-jähriger Junge verletzt

Ein 7-jähriger Radfahrer war am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr auf der Straße Im Oberdorf unterwegs. An der Einmündung in die Nonnengasse stieß der Junge mit seinem Fahrrad gegen einen wartenden 61-jährigen Ford-Fahrer. Der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Anschließend wurde er von den Eltern zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Waiblingen: Unfall auf der B14

Ein 26-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr die B14 in Richtung Aalen. Auf Höhe der Überleitung auf die B29 geriet er ins Schleudern und prallte gegen eine Betonwand. Der Seat war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfall

Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr befuhr eine 23-jährige Chevrolet-Fahrerin die B14 in Richtung Winnenden. Dabei erkannte sie auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte zu spät, dass eine vor ihr fahrende 46-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Die 23-Jährige fuhr auf den Audi auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

Winnenden: Gegen Baum gefahren

Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr auf der L1140 in den Kreisverkehr beim Burkhardshof einfahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr über einen Bordstein und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntagnachmittag 16:00 Uhr und Dienstagabend 19:00 Uhr einen geparkten grauen Mercedes Vito. Der Unfall soll sich entweder auf dem Parkplatz des Kauflands in der Industriestraße oder in einem Parkhaus in einer Tiefgarage in der Straße Im Briegel ereignet haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

