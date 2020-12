Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Container aufgebrochen - Fahrzeuge zerkratzt - Unfallflucht - Unfälle

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Fahrzeuge zerkratzt

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, wurden zwei PKW, welche am Fahrbahnrand in der Tümpfelbachstraße abgestellt waren, zerkratzt. An einem Jeep wurde die Beifahrertür und das rechte Seitenteil und an einem Porsche die Heckklappe zerkratzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Container aufgebrochen

Zwischen Dienstagnachmittag, 16:45 Uhr und Mittwochmittag, 11:30 Uhr, wurde in einem Waldstück bei Maulach, bei dem dortigen Windpark, ein Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurde anschließend ein Stromaggregat der Marke GEKO, Typ 7401 ED-AA/HHBA PS im Wert von etwa 2400 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Stromaggregates nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Vellberg: PKW prallt gegen Baum

Am Mittwoch um 21 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf die Kreisstraße 2665 von Kleinaltdorf in Richtung Frankenhardt-Steinehaig. Etwa 700 Meter vor Steinehaig, im Bereich einer dortigen Rechtskurve, kam der PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn an. Nach einigen Metern Fahrt über den Grünstreifen, prallte der PKW frontal gegen einen Baum. Hierbei entstand am PKW Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer, der nebenbei auch gegen die aktuell bestehende Ausgangsbeschränkung verstoßen hat, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Vellberg: Unfall beim Überholen mit anschließender Fahrerflucht

Am Mittwoch um 11:40 Uhr überholte der Fahrer eines Mini, auf unübersichtlicher Strecke zwischen Großaltdorf und Oberaspach, ein vorausfahrendes LKW-Gespann. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Mini-Lenker sein Fahrzeug nach rechts ziehen. Hierbei kam es zum Kontakt zwischen dem PKW und dem LKW-Anhänger. Nach dem Unfall fuhr der Mini-Lenker mit luftleerem rechten Vorderreifen auf einen Feldweg, stieg aus und rannte davon. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4800 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Gaildorf: Auffahrunfall vor Zebrastreifen

Am Mittwoch um 19:45 Uhr befuhren zwei PKW-lenker hintereinander die Karlstraße in stadtauswärtiger Richtung. Auf Höhe eines dortigen Autohauses verringerte der vorausfahrende 50-jährige Skoda-Lenker vor einem dortigen Zebrastreifen seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende 23-jährige Renault-Fahrer schätzte seinen Abstand falsch ein und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Michelfeld: Vorfahrt missachtet

Eine 72-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch um kurz vor 10:30 Uhr die Bürkhofstraße in Richtung Haller Straße. Hier wollte sie nach links in die Haller Straße einbiegen. Die VW-Fahrerin hielt kurz an, übersah dann aber einen von rechts heranfahrenden Daimler-Benz, dessen 65-jähriger Fahrer sich auf die Linksabbiegespur eingeordnet hatte, um seinerseits in die Bürkhofstraße abzubiegen. Beim Abbiegen kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

