Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Reifen zerstochen, Diebstahl und Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen: Reifen zerstochen

Am Mittwochvormittag wurde festgestellt, dass an acht beladenen Sattelaufliegern jeweils drei zum Fahrbahnrand der Robert-Bosch-Straße zeigenden Reifen zerstochen wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Mittels Flaschenwurf wurde am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Alte Heidenheimer Straße die Seitenscheibe eingeworfen. Hinweise auf den Verursacher nimmt auch hier das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht - Polizei sucht Verursacher

Einen Schaden von ca. 1000 Euro hinterließ ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beim Ein-/Ausparken, als er einen weißen Pkw KIA beschädigte, der am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 8.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gartenstraße bzw. am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr im Parkhaus Mercatura abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Abtsgmünd: Opferstock aufgebrochen

Am heutigen Mittwoch wurde festgestellt, dass in der Marienkapelle in der Hauptstraße der Opferstock aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet wurde. Der Diebstahl dürfte zwischen Sonntag, 15.11. und Mittwoch 16.12. begangen worden sein.

Westhausen: Straßenlaterne beschädigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde von einem unbekannten Fahrzeug eine Straßenlaterne beschädigt, die gegenüber der Zufahrt zu einem Einrichtungsgeschäft in der Straße In der Waage aufgestellt ist. Der entstandene Sachschaden, der von einem größeren Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Wenden verursacht worden sein muss, beläuft sich auf ca. 850 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen-Röhlingen: Unfallflucht

Als am Dienstag ein 57-jähriger Fahrzeuglenker gegen 17.20 Uhr an der Haltebucht einer Bank in der Hauptstraße in seinen Pkw Ford einstieg und eine Hand noch an der Türe hatte, streifte diesen ein unbekannter Mini-Lenker mit seinem Außenspiegel, als er sehr knapp an dem Ford vorbeifuhr. Dabei löste sich die Spiegelkappe des Mini und landete in der Haltebucht. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Ford-Lenker wurde leicht verletzt.

Waldstetten: Gefährlich überholt

Als der 19-jährige Lenker eines blauen Seat Leon am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr die L 1159 in Richtung Winzingen befuhr, kam ihm kurz nach Ortsausgang Wißgoldingen im Bereich des dortigen Gefälles ein Fahrzeug entgegen, das einen Lkw überholte. Der Seat-Lenker musste abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er gegen den Bordstein, wodurch zwei Felgen beschädigt wurden. Beide entgegenkommende Fahrzeuglenker fuhren weiter. Der Schaden an dem Seat wird auf ca. 600 Euro beziffert. Hinweise bitte an Polizeiposten Waldstetten, Tel. 07171/42454.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell