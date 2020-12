Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand, Verkehrsunfälle & Zigarettenautomat beschädigt

Leutenbach: Fahrzeugbrand im Tunnel

Eine 34-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 12:30 Uhr die B 14 in Fahrtrichtung Backnang. Im Leutenbacher Tunnel begann das Fahrzeug im Motorraum zu qualmen und geriet im Frontbereich letztlich in Brand. Die Frau stellte das Fahrzeug kurz vor Tunnelausfahrt am rechten Fahrbahnrand ab und verließ den Pkw. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, am BMW entstand dennoch hoher Sachschaden. Der Tunnel musste bis ca. 14 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden, die Fahrbahn in Richtung Backnang war während der Durchführung von Reinigungsarbeiten bis ca. 14:40 Uhr gesperrt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntagabend 17:00 Uhr und Dienstagmorgen 08:15 Uhr einen geparkten Opel in der Pfarrstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer die Ruhrstraße in Richtung Alte Bundesstraße. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr übersah der Lkw-Fahrer einen 61-jährigen Mofa-Fahrer. Es kam zum Unfall, wodurch der 61-Jährige leicht verletzt wurde. Beim Zusammenstoß entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Zigarettenautomat beschädigt

Zwei Männer haben am Dienstagnacht gegen 22:20 Uhr im Bereich der Haldenstraße mehrere Feuerwerkskörper gezündet. Unter anderem steckten die Vandalen Böller in einen dortigen Zigarettenautomaten und zündeten diese. Hierbei wurde der Zigarettenautomat beschädigt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 26-Jähriger als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Dieser muss nun mit einer strafrechtlichen Anzeige und einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen. Hinweise zum zweiten Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

